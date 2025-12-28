كشف نادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، ثنائي الفريق خلال مباراة بلدية المحلة، والتي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وتفوق فريق الزمالك على نظيره بلدية المحلة، بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليحسم الأبيض صعوده إلى المرحلة التالية من المسابقة.

تفاصيل إصابة جهاد و"إيشو"

أوضح الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حالة الثنائي محمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، بعد إصابتهما مع الفريق.

وأعلن الزمالك إصابة محمود جهاد في العضلة الخلفية، بينما أكد تعرض أحمد عبد الرحيم "إيشو" لإصابة في العضلة الضامة.

وأكد الزمالك أن جهاد و"إيشو" سيخضعان للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد حجم الإصابة التي تعرض لها الثنائي.

تأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، وضعه في مواجهة مباشرة مع سيراميكا كليوباترا، إذ سيواصل الأبيض مشواره بحثًا عن التتويج بالمسابقة.