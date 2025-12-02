14 لاعبًا من الأهلي في المنتخبات الوطنية

11 لاعبًا من الزمالك في المنتخبات الوطنية

يستعد الأهلي لبدء مشواره في نسخة الموسم الحالي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية وسط غيابات لافتة في قوامه الأساسي.

وتزامنا مع توقف الدوري لإقامة بطولتي كأس العرب (من 1 إلى 18 ديسمبر) وكأس أمم أفريقيا (من 21 ديسمبر إلى 18 يناير) ستقام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

وينافس الأهلي في المجموعة الأولى بكأس الرابطة، مع سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب.

ويشارك حاليا 5 لاعبين من الأهلي في كأس العرب، بينهم 4 مع منتخب مصر الثاني، وهم ياسين مرعي وكريم فؤاد ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف، بجانب التونسي محمد علي بن رمضان.

بينما تم استدعاء 8 لاعبين من الأهلي لقائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025، وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه".

وبجانب اللاعبين المذكورين، من المتوقع أن يتم استدعاء أليو ديانج لقائمة منتخب مالي في كأس الأمم المقرر الإعلان عنها لاحقا، باعتباره عنصرا أساسيا في تشكيلة "النسور".

مباريات الأهلي في كأس الرابطة 2025

الأهلي × إنبي - 11 ديسمبر 2025 - 8 مساء

سيراميكا كليوباترا × الأهلي - 19 ديسمبر 2025 - 8 مساء

الأهلي × غزل المحلة - 23 ديسمبر 2025 - 8 مساء

الأهلي × المقاولون العرب - 30 ديسمبر 2025 - 8 مساء

جدول مباريات اليوم

لمشاهدة الصور بالكامل اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم