يخوض نادي الزمالك دور المجموعات من منافسات كأس الرابطة المصرية 2025-2026 وسط غياب 11 لاعبًا بسبب ارتباطاتهم الدولية.

ويقع الزمالك ضمن المجموعة الثالثة في كأس الرابطة المصرية إلى جانب المصري وحرس الحدود وزد والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلة.

الارتباطات الدولية تحرم الزمالك من 11 لاعبًا

يقام دور المجموعات من كأس الرابطة بالتزامن مع توقف منافسات الدوري المصري.

وتوقفت منافسات الدوري المصري بسبب مشاركة المنتخب الثاني في كأس العرب بين 1 و18 ديسمبر وكذلك المنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبل.

ويتعين على الزمالك خوض مبارياته في مجموعات كأس الرابطة دون 11 لاعبًا دوليًا، إثر انضمامهم إلى منتخبات بلادهم.

تعرف على اللاعبين الغائبين عن الزمالك في كأس الرابطة من خلال الألبوم المرفق في الخبر، أو اضغط هنا

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة

- الجولة الأولى: الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (9 ديسمبر)

- الجولة الثانية: الزمالك ضد حرس الحدود (20 ديسمبر)

- الجولة الثالثة: الزمالك ضد سموحة (24 ديسمبر)

- الجولة الرابعة: الزمالك ضد الاتحاد (1 يناير)

- الجولة الخامسة: الزمالك راحة

- الجولة السادسة: الزمالك ضد زد (11 يناير)

- الجولة السابعة: الزمالك ضد المصري (15 يناير)