المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

في كأس الرابطة.. الارتباطات الدولية تحرم الزمالك من 11 لاعبا (صور)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:44 م 02/12/2025
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg

يخوض نادي الزمالك دور المجموعات من منافسات كأس الرابطة المصرية 2025-2026 وسط غياب 11 لاعبًا بسبب ارتباطاتهم الدولية.

ويقع الزمالك ضمن المجموعة الثالثة في كأس الرابطة المصرية إلى جانب المصري وحرس الحدود وزد والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلة.

الارتباطات الدولية تحرم الزمالك من 11 لاعبًا

يقام دور المجموعات من كأس الرابطة بالتزامن مع توقف منافسات الدوري المصري.

وتوقفت منافسات الدوري المصري بسبب مشاركة المنتخب الثاني في كأس العرب بين 1 و18 ديسمبر وكذلك المنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبل.

ويتعين على الزمالك خوض مبارياته في مجموعات كأس الرابطة دون 11 لاعبًا دوليًا، إثر انضمامهم إلى منتخبات بلادهم.

تعرف على اللاعبين الغائبين عن الزمالك في كأس الرابطة من خلال الألبوم المرفق في الخبر، أو اضغط هنا

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة

- الجولة الأولى: الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (9 ديسمبر)

- الجولة الثانية: الزمالك ضد حرس الحدود (20 ديسمبر)

- الجولة الثالثة: الزمالك ضد سموحة (24 ديسمبر)

- الجولة الرابعة: الزمالك ضد الاتحاد (1 يناير)

- الجولة الخامسة: الزمالك راحة

- الجولة السادسة: الزمالك ضد زد (11 يناير)

- الجولة السابعة: الزمالك ضد المصري (15 يناير)

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس الرابطة المصرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg