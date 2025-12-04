المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر بالزمالك ليلا كورة: تأجيل تصعيد الحارس عمر عبد العزيز لحين حسم تجديد عقده

محمد خيري

كتب - محمد خيري

11:30 ص 04/12/2025
عمر عبد العزيز

عمر عبد العزيز حارس الزمالك

كشف مصدر داخل الزمالك عن موقف النادي من الموافقة على طلب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني، بتصعيد الحارس الشاب عمر عبد العزيز إلى الفريق الأول.

وأوضح المصدر في تصريحات ليلا كورة أن عبد الرؤوف طلب تصعيد عمر عبد العزيز لتدريبات الفريق الأول، ولكن تم التأجيل من جانب إدارة الكرة لحين الانتهاء من تجديد عقده الذي يمتد لنهاية الموسم الحالي.

وأكد أنه تم تصعيد محمد عبد الفتاح حارس مرمى فريق 2005، الذي انضم من الإسماعيلي في الموسم الماضي.

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس الرابطة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على استاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك الكونفدرالية أحمد عبد الرؤوف

