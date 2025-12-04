أعلن نادي الزمالك، مواعيد مبارياته في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لموسم 202/2026.

كما كشف نادي الزمالك، عن نقل مباريات الفريق من ستاد القاهرة، إلى ستاد المقاولون العرب.

وتلقى نادي الزمالك إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بتحديد موعد مبارياته في بطولة كأس عاصمة مصر.

جاءت مواعد المباريات كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × حرس الحدود السبت 20 ديسمبر الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة الخميس 25 ديسمبر الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك الخميس 1 يناير 2026 الساعة 5:00 ستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد الأحد 11 يناير 2026 الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك الخميس 15 يناير 2026 الساعة 8:00 ستاد الجيش ببرج العرب.

وبحسب المواعيد الجديدة، فإن مباراة الزمالك وسموحة، تغير موعدها؛ إذ أنه كان من المفترض أن تقام يوم 24 ديسمبر، لكنها ستلعب يوم 25 من الشهر ذاته.