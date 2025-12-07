المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

جلسة عبد الرؤوف وتخفيف الحمل البدني.. الزمالك يستعد لمواجهة لكهرباء الإسماعيلية

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

10:26 م 07/12/2025
فريق الزمالك

فريق الزمالك - صورة أرشيفية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف، تدريباته استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات كأس الرابطة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره كهرباء الإسماعيلية، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات مسابقة كأس الرابطة، ويستضيف اللقاء ملعب المقاولون العرب.

تدريبات الزمالك

اجتمع أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس الرابطة.

وحرص أحمد عبد الرؤوف على شرح بعض الجوانب الفنية، التي سيتم تنفيذها في المران استعدادًا للمباراة المقبلة، إلى جانب تحديد الأدوار المطلوبة من كل لاعب.

وطالب المدرب، اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، مشددًا على أهمية مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

وأقدم الجهاز الفني لنادي الزمالك، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال المران، خوفًا من تعرض أفراد الفريق للإجهاد قبل المباراة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وقاد نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية خفيفة، وفقرة خاصة بالكرة.

مباراة الزمالك القادمة
الإحصائيات

جميع الإحصائيات

