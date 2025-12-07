يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف، تدريباته استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات كأس الرابطة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره كهرباء الإسماعيلية، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات مسابقة كأس الرابطة، ويستضيف اللقاء ملعب المقاولون العرب.

تدريبات الزمالك

اجتمع أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس الرابطة.

وحرص أحمد عبد الرؤوف على شرح بعض الجوانب الفنية، التي سيتم تنفيذها في المران استعدادًا للمباراة المقبلة، إلى جانب تحديد الأدوار المطلوبة من كل لاعب.

وطالب المدرب، اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، مشددًا على أهمية مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

وأقدم الجهاز الفني لنادي الزمالك، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال المران، خوفًا من تعرض أفراد الفريق للإجهاد قبل المباراة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وقاد نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية خفيفة، وفقرة خاصة بالكرة.