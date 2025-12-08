أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الثلاثاء في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.



ويلتقي نادي الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية، بينما يصطدم بيراميدز بمنافسه البنك الأهلي، ويستضيف فاركو نظيره المقاولون العرب.



وسيتولى محمود ناجي مهمة إدارة مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية كحكم ساحة، ويعاونه المساعدين أحمد بكر ومحمد أبو رحاب، وأحمد ناصر حكمًا رابعًا.



ويتواجد محمد علي الشناوي حكمًا لتقنية الفيديو ويعاونه محمد أيمن.



وفي المقابل تم تعيين وائل فرحان حكمًا لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي، ويعاونه هشام ربيع ومحمد مجدي الشيخ، وهيثم الشريف حكمًا رابعًا، بينما يظهر أحمد جابر كحكم لتقنية الفيديو ومساعده حسني سلطان.



وكلفت لجنة الحكام عبد الحكيم ناصر بمهمة إدارة مباراة فاركو والمقاولون العرب في الجولة ذاتها.