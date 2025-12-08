المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محمود ناجي حكمًا لمباراة الزمالك والكهرباء.. وفرحان يدير لقاء بيراميدز والبنك بكأس الرابطة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:03 ص 08/12/2025
محمود ناجي

محمود ناجي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الثلاثاء في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويلتقي نادي الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية، بينما يصطدم بيراميدز بمنافسه البنك الأهلي، ويستضيف فاركو نظيره المقاولون العرب.

وسيتولى محمود ناجي مهمة إدارة مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية كحكم ساحة، ويعاونه المساعدين أحمد بكر ومحمد أبو رحاب، وأحمد ناصر حكمًا رابعًا.

ويتواجد محمد علي الشناوي حكمًا لتقنية الفيديو ويعاونه محمد أيمن.

وفي المقابل تم تعيين وائل فرحان حكمًا لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي، ويعاونه هشام ربيع ومحمد مجدي الشيخ، وهيثم الشريف حكمًا رابعًا، بينما يظهر أحمد جابر كحكم لتقنية الفيديو ومساعده حسني سلطان.

وكلفت لجنة الحكام عبد الحكيم ناصر بمهمة إدارة مباراة فاركو والمقاولون العرب في الجولة ذاتها.
