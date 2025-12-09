يضرب نادي الزمالك موعدًا مع نظيره كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية لموسم 2025/2026.

ويواجه فريق الزمالك نظيره كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة من مسابقة كأس رابطة الأندية، وينطلق اللقاء في الثامنة مساءً على ملعب المقاولون العرب.

كانت قد أجريت قرعة دور المجموعات بكأس رابطة الأندية، وأسفرت عن وضع فرق الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة، رفقة كل من: المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

الزمالك يواجه كهرباء الإسماعيلية بآمال مشتركة

يبحث فريق الزمالك عن تحقيق الفوز نظيره أمام كهرباء الإسماعيلية، في مستهل مشواره بالنسخة الحالية من كأس رابطة الأندية، من أجل توجيه رسالة هامة تتعلق بجديته في التتويج بلقب البطولة.

ولم يسبق لنادي الزمالك وأن حقق لقب كأس الرابطة من قبل، بينما قد تتبدل آماله في الموسم الحالي بحثًا عن التتويج بأكبر عدد ممكن من الألقاب.

في المقابل يبحث فريق كهرباء الإسماعيلية، لحجز مقعده بين الكبار إذ يطمح في ظهور مميز بكأس رابطة الأندية، وربما تمتد آماله للوصول إلى دور متقدم في البطولة وتحقيق اللقب.

أسماء محتمل ظهورها وغيابات بالجملة

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، على تصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين، في وقت سابق، استعدادًا لتدعيم قائمة الفريق خلال منافسات كأس الرابطة.

ومن المحتمل ظهورهم في المباراة أمام كهرباء الإسماعيلية، وهم، محمد عبد الفتاح حارس مرمى فريق مواليد 2005، وهشام فؤاد مدافع فريق مواليد 2005 ويوسف الطباخ مدافع فريق مواليد 2009 و محمد إبراهيم ظهير أيمن فريق مواليد 2005، وأنس وائل جناح هجومي فريق مواليد 2005، ويوسف وائل الفرنسي لاعب وسط فريق مواليد 2005، ومحمد حمد صانع ألعاب وجناح هجومي فريق مواليد 2008 وأحمد صفوت صانع ألعاب فريق مواليد 2009 .

ويغيب عن فريق الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية، محمد عواد ومحمود حمدي الونش، بسبب تواجدهم مع منتخب مصر في كأس العرب، ويتواجد محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة في معسكر منتخب مصر الأول، استعدادًا لكأس أمم أفريقيا.

ويتواجد ثلاثي الزمالك سيف الدين الجزيري (تونس)، عدي الدباغ (فلسطين)، محمود بنتايك (المغرب)، في كأس العرب، للمشاركة مع منتخباتهم خلال الوقت الراهن.

حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام الزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مواجهة كهرباء الإسماعيلية أمام الزمالك، اليوم الثلاثاء، في كأس رابطة الأندية.

ويدير المباراة تحكيميًا محمود ناجي، ويعاونه الثنائي أحمد بكر كحكم مساعد أول، ومحمد أبو رحاب كحكم مساعد ثاني، ويتواجد أحمد ناصر كحكم رابع.

ويتواجد داخل غرفة تقنية الفيديو، الحكم محمد علي الشناوي، ويساعده محمد أيمن، كحكم تقنية فيديو مساعد.