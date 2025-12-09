المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

بيراميدز يتلقى 5 أهداف في شوط واحد أمام البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:00 م 09/12/2025
قميص بيراميدز

هزيمة ثقيلة يتعرض لها بيراميدز أامم البنك الأهلي

تلقى فريق بيراميدز خمسة أهداف أمام البنك الأهلي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ نادي بيراميدز التي يستقبل فيها الفريق هذا العدد من الأهداف في شوط واحد، أو في مباراة بأكملها.

حرصت إدارة بيراميدز على منح الفرصة لقطاع الناشئين، إذ يخوض الفريق النسخة الجديدة من البطولة بفريق الشباب مواليد 2005، مدعومًا بعدد من لاعبي الناشئين مواليد 2007.

تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: يوسف فؤاد - مروان عصام - أحمد سعيد - أدهم نبيل

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - زياد شاكر - علي حمودة

خط الهجوم: زياد نواوي

البدلاء: مروان ناصر - حسن الدولي - عبد الله محمد - يوسف محمود - يوسف علي - كريم هاني - عمر طارق - أحمد زهدي - يحيى محمد.

بيراميدز البنك الأهلي كأس عاصمة مصر بيراميدز ضد البنك الأهلي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

