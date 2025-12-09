تلقى فريق بيراميدز خمسة أهداف أمام البنك الأهلي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ نادي بيراميدز التي يستقبل فيها الفريق هذا العدد من الأهداف في شوط واحد، أو في مباراة بأكملها.

حرصت إدارة بيراميدز على منح الفرصة لقطاع الناشئين، إذ يخوض الفريق النسخة الجديدة من البطولة بفريق الشباب مواليد 2005، مدعومًا بعدد من لاعبي الناشئين مواليد 2007.

تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: يوسف فؤاد - مروان عصام - أحمد سعيد - أدهم نبيل

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - زياد شاكر - علي حمودة

خط الهجوم: زياد نواوي

البدلاء: مروان ناصر - حسن الدولي - عبد الله محمد - يوسف محمود - يوسف علي - كريم هاني - عمر طارق - أحمد زهدي - يحيى محمد.