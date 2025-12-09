عزز فريق الزمالك تقدمه أمام كهرباء الإسماعيلية بتسجيل هدفين متتاليين في دقيقتين مع بداية الشوط الثاني، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بمسابقة كأس رابطة الأندية.

عمر ناصر يفتتح التسجيل.. وشريف وكايد يضاعفان الفارق

وكان الزمالك قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله عمر ناصر في الدقيقة 21.

قبل أن يسجل الفريق هدفين سريعين في الدقيقتين 46 و48 بتوقيع أحمد شريف وآدم كايد على الترتيب، ليمنح الفريق السيطرة المبكرة على مجريات اللقاء.

ترتيب الزمالك في كأس الرابطة

وتضم المجموعة الثالثة التي يتواجد فيها الزمالك فرق المصري، حرس الحدود، زد إف سي، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.

وكانت قرعة دور المجموعات لكأس رابطة الأندية قد وضعت فرق الزمالك، الأهلي، وبيراميدز على رأس كل مجموعة.