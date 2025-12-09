المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هدفان في دقيقتين.. الزمالك يوسع الفارق أمام كهرباء الإسماعيلية بكأس الرابطة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:19 م 09/12/2025
الزمالك

الزمالك يعزز تقدمه أمام كهرباء الإسماعيلية

عزز فريق الزمالك تقدمه أمام كهرباء الإسماعيلية بتسجيل هدفين متتاليين في دقيقتين مع بداية الشوط الثاني، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بمسابقة كأس رابطة الأندية.

عمر ناصر يفتتح التسجيل.. وشريف وكايد يضاعفان الفارق

وكان الزمالك قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله عمر ناصر في الدقيقة 21.

قبل أن يسجل الفريق هدفين سريعين في الدقيقتين 46 و48 بتوقيع أحمد شريف وآدم كايد على الترتيب، ليمنح الفريق السيطرة المبكرة على مجريات اللقاء.

ترتيب الزمالك في كأس الرابطة

وتضم المجموعة الثالثة التي يتواجد فيها الزمالك فرق المصري، حرس الحدود، زد إف سي، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.

وكانت قرعة دور المجموعات لكأس رابطة الأندية قد وضعت فرق الزمالك، الأهلي، وبيراميدز على رأس كل مجموعة.

الزمالك كأس الرابطة كهرباء الإسماعيلية الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية

