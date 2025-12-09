فاز نادي البنك الأهلي على فريق بيراميدز بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

واستغل نادي البنك الأهلي قرار نادي بيراميدز بخوض بطولة كأس عاصمة مصر بفريقي الشباب والناشئين، وفرض هيمنته على مجريات المباراة التي أُقيمت على ملعب السلام، ونجح في تسجيل الأهداف خلال شوطي المواجهة.

وتقدم البنك الأهلي في النتيجة بالدقيقة 20، عن طريق المهاجم أحمد ياسر ريان، قبل أن يسجل أحمد متعب الهدف الثاني بالدقيقة 25، بصناعة من أحمد مدبولي، الذي صنع الهدف الثالث أيضًا، وسجله مصطفى شلبي بالدقيقة 29.

أما الهدفين الرابع والخامس، فقد جاءا بأقدام اللاعب، يسري وحيد، بصناعة من مصطفى شلبي، في الهدفين، اللذان جاءا في الدقيقتين 32، و39، قبل أن ينجح بيراميدز في تقليص الفارق بهدف سجله في الدقيقة 59، بأقدام أحمد فكري، إلا أن رجال المدرب، أيمن الرمادي عادوا وسجلوا الهدف السادس في الدقيقة 69، عن طريق، أحمد أمين أوفا.

ويعد ذلك الانتصار هو الأكبر في تاريخ بطولة كأس رابطة الأندية المصري، متفوقًا على فوز فريق البنك الأهلي أيضًا بخماسية نظيفة أمام سيراميكا كليوباترا في ديسمبر الماضي.