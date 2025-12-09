المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع كهرباء الإسماعيلية في كأس الرابطة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:46 م 09/12/2025
الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك يواجه حرس الحدود

فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 نفسه على مواجهة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية.

وكان الزمالك قد افتتح التسجيل في الشوط الأول عبر عمر ناصر في الدقيقة 21، بعد كرة عرضية لعبها بيسيرا وأودعها اللاعب برأسية متقنة داخل المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز الزمالك تقدمه بهدفين متتاليين في الدقيقتين 46 و48 عن طريق أحمد شريف وآدم كايد، الأول من تسديدة قوية من خارج المنطقة، والثاني بعد مهارة فردية داخل منطقة الجزاء انتهت بتسديدة صاروخية في الشباك.

إلا أن اللقاء شهد تحولًا كبيرًا بعد ذلك، حيث نجح محمد السيد شيكا لاعب كهرباء الإسماعيلية في تسجيل هاتريك في الدقائق 55 و72 و77، ليقود فريقه لعودة مثيرة أدت إلى تعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود في الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية، وذلك يوم السبت 20 ديسمبر على استاد القاهرة الدولي.

وتضم المجموعة الثالثة كلًا من الزمالك، المصري، حرس الحدود، زد إف سي، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.

الزمالك كأس رابطة الأندية كهرباء الإسماعيلية الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية

