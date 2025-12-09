المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
عبد الرؤوف: أعمل في ظروف ضيقة.. ولم أستبعد منسي من السوبر

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

10:53 م 09/12/2025
أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

أحمد عبد الرؤوف

تحدث أحمد عبد الروؤف، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تعادل فريقه أمام كهرباء الإسماعيلية، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

وفرض التعادل الإيجابي (3-3) على المباراة التي جمعت بين الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات كأس رابطة الأندية.

وأكد مدرب الزمالك أن مباراة كهرباء الإسماعيلية عبارة عن مواجهة في ظروف صعبة، تزامنًا مع غياب خط الدفاع بالكامل، والاستعانة بلاعبين صغار السن، ولاعبين لم يشاركون لفترات طويلة مع الفريق.

تصريحات أحمد عبد الرؤوف

قال أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، عبر المؤتمر الصحفي: "حالفنا التوفيق في بداية الشوط الثاني وسجلنا هدفين بخلاف هدف التقدم الذي سجله الفريق في الشوط الأول، واستقبلنا أهدافًا من أخطاء".

وتابع مدرب الزمالك:" الأمور ستتحسن في الفترة المقبلة في ظل مشاركة اللاعبين الصغار الذين تم تصعيدهم مع الفريق مؤخرًا بجانب اللاعبين الكبار".

وأضاف أحمد عبد الرؤوف: "خوان بيزيرا لم يرتكب أي خطأ واللاعب خرج بعد استبداله في المباراة لتغيير ملابسه، وهناك أخطاء أتحملها، وسأعمل على علاجها في الفترة المقبلة، وأنا أعمل في ظروف ضيقة جدًا ولابد أن نتعامل وفقًا للظروف التي نمر بها".

وأكمل: "دفعنا بأحمد عبد الرحيم إيشو في مركز الظهير الأيسر وأدى بصورة جيدة، وغياب خط الدفاع بالكامل يسبب مشاكل، ولكن الزمالك يخوض كل بطولة بهدف المنافسة بصرف النظر عن الظروف التي يمر بها النادي".

وزاد: "كنت أرغب في منح الفرصة لناصر منسي في لقاء اليوم، ولكن آدم كايد اشتكى من إصابة وقمنا باستبداله، ولكن ناصر منسي لاعب مهم وعندما تحدث البعض عن استبعاده من قائمة السوبر المحلي لم يكن قراري لأنني عندما توليت المهمة كان تم اختيار القائمة التي ستشارك في البطولة".

وواصل: "دفعت ببارون أوشينج في مركز المساك لعدم وجود بدائل، وفكرت في الاستعانة بمحمود جهاد في نفس المركز، لكن سرعات لاعبي كهرباء الإسماعيلية منعتني من الدفع بجهاد في هذا المركز، وكان يجب أن يكون هناك مغامرة".

وأتم حديثه: "أحمد حمدي أصر على التواجد في التدريبات رغم زواجه مؤخرًا، وشارك في التدريبات، وسيشارك بشكل أكبر مع الفريق في الفترة المقبلة".

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كهرباء الإسماعيلية كأس رابطة الأندية أحمد عبد الرؤوف

