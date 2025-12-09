واصل محمد السيد "شيكا"، لاعب نادي كهرباء الإسماعيلية تسجيل علاماته البارزة مع فريقه، وذلك بأهدافه في شباك الزمالك، ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل نادي كهرباء الإسماعيلية مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

فريق كهرباء الإسماعيلية الذي وجد نفسه متأخرًا في النتيجة أمام الزمالك، بثلاثية نظيفة، تمكن من العودة في النتيجة بثلاثة أهداف متتالية، سجلها اللاعب، محمد السيد شيكا، الذي وضع نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم.

أهداف تاريخية

وسجل شيكا أول هدف لكهرباء الإسماعيلية في تاريخ الدوري المصري الممتاز، بلمسة متقنة بقدمه اليمنى، في مواجهة بتروجيت، ليساهم في اقتناص نقطة التعادل بالجولة الثانية من البطولة، في الموسم الجاري.

ولكي يؤكد المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا، مكانته في تاريخ كهرباء الإسماعيلية، أصبح أيضًا صاحب أول هدف للفريق في تاريخ بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بهدفه الأول أمام الزمالك، في مباراة اليوم.

أيضًا محمد السيد شيكا هو صاحب أول أهداف كهرباء الإسماعيلية في بطولة كأس مصر بالموسم الجاري، وهو الهدف الذي صعد بالفريق على حساب الاتحاد السكندري.

هداف مبكر

ويعد محمد السيد شيكا هو هداف فريق كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، برصيد 3 أهداف، حتى الآن.

اللاعب الذي بدأ مسيرته في قطاع الناشئين ببتروجيت، ومثل عدة أندية أبرزها، طنطا، ومنتخب السويس، والشرق السعودي، وإيسترن كومباني، والإنتاج الحربي، سجل أهدافه ببطولة الدوري هذا الموسم أمام فرق، بتروجت، والمقاولون العرب، والاتحاد السكندري، وهي جميعها مباريات لم يخسرها فريق كهرباء الإسماعيلية.

وكان شيكا قد انضم لصفوف كهرباء الإسماعيلية في الموسم الماضي، وقاد فريقه للتأهل للدوري الممتاز، بعدما تصدر ترتيب هدافي دوري المحترفين، برصيد 20 هدفًا خلال 23 مباراة.

هدفان من ثلاثية شيكا في الدوري المصري الممتاز، اقتنصت الفوز لكهرباء الإسماعيلية، أمام فريقي الاتحاد السكندري، والمقاولون العرب، لينتزع الفريق 6 نقاط كاملة، بجانب نقطة من مباراة بتروجت، التي سجل فيها شيكا هدفًا، خلال التعادل بهدفين لكل فريق.

هاتريك تاريخي

وسجل محمد السيد شيكا هاتريك تاريخي لكهرباء الإسماعيلية في أول مباراة رسمية بين الفريقين، والتي اقتنص من خلالها الفريق نقطة في أول مباراة له بتاريخ بطولة كأس عاصمة مصر.

يُذكر أن مستوى شيكا المميز كان دفع وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، لضمه، والمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، ليضفي البصمة الدولية على مسيرة مهاجم كهرباء الإسماعيلية.