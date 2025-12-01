الأهلي يمنح لاعبيه العائدين من كأس العرب راحة 5 أيام

أعلن النادي الأهلي فترة الراحة التي سيمنحها للاعبيه العائدين من المشاركة مع منتخب مصر الثاني، في بطولة كأس العرب، 2025، بعدما غادرها الفراعنة مبكرًا.

وقرر ييس توروب، المدير الفني للأهلي منح اللاعبين العائدين من المشاركة مع منتخب مصر الثاني، وهم، محمد شريف وياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد راحة 5 أيام، وذلك بعد انتهاء المشاركة في بطولة كأس العرب.

وأكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني قام بمنح اللاعبين إجازة من المشاركة في التدريبات حتى يوم الإثنين القادم، للحصول على قسط من الراحة، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

وواصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة إنبي، التي تقام مساء الجمعة القادم على استاد السلام، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان منتخب مصر الثاني قد غادر بطولة كأس العرب 2025، من دور المجموعات، بعد التعادل بهدف لمثله، في أول مباراتين أمام منتخبي الكويت، والإمارات، قبل الهزيمة أمام الأردن بثلاثية نظيفة.