استعدادا لإنبي.. توروب يحاضر لاعبي الأهلي وفقرات خططية متنوعة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:04 م 10/12/2025
الأهلي

تدريبات الأهلي - صورة أرشيفية

عقد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين قبل انطلاق التدريبات التي أقيمت بفرع مدينة نصر استعدادا لمواجهة إنبي.

ويلعب الأهلي مع إنبي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن المدير الفني الدنماركي ناقش مع اللاعبين العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

وأضاف الأهلي أن التدريب بدأ بمجموعة تدريبات بدنية قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الفنية والخططية المتنوعة في إطار الاستعداد للمباراة.

كما خضع حراس المرمى لمران قوي قبل المشاركة في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني بمشاركة اللاعبين.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بكأس الرابطة المصرية رفقة أندية: "فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، وسيراميكا كليوباترا".

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة إنبي من أجل بداية بطولة كأس الرابطة بأفضل شكل لتجربة جميع اللاعبين الذين يعانون من قلة المشاركة في البطولات المحلية.

الأهلي إنبي كأس الرابطة تدريبات الأهلي توروب

