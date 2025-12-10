المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بثنائية مميزة.. طلائع الجيش يعبر سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:06 م 10/12/2025 تعديل في 07:46 م
طلائع الجيش

فريق طلائع الجيش

حسم نادي طلائع الجيش تفوقه على نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، لموسم 2025/2026.

وحسم فريق طلائع الجيش تفوقه على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات كأس رابطة الأندية.

طلائع الجيش يعبر سيراميكا كليوباترا

افتتح طلائع الجيش التسجيل في الدقيقة 43 من زمن المباراة، عن طريق إسلام محارب الذي نجح في وضع فريقه بالمقدمة أمام سيراميكا كليوباترا.

ظلت محاولات طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، من أجل التسجيل قائمة حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، حتى اهتزت الشباك من جديد في الدقيقة 90+6.

وأكد أحمد علاء على أحقية طلائع الجيش بالفوز أمام سيراميكا كليوباترا، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية المباراة بلحظات.

ويتواجد طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، في المجموعة الأولى من منافسات كأس رابطة الأندية، رفقة فاركو، الأهلي، إنبي، غزل المحلة، والمقاولون العرب.

بتلك النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 3 نقاط، متربعًا على قمة جدول ترتيب المجموعة بشكل مؤقت حتى نهاية الجولة.

طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا رابطة الأندية المحترفة

