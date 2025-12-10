انتهت مباريات كأس رابطة الأندية، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة لموسم 2025/2026.

وشهدت مباراتي الإسماعيلي أمام الجونة، وزد أمام سموحة، ضمن منافسات كأس الرابطة، إثارة كبيرة استمرت حتى الدقائق الأخيرة، قبل صافرة النهاية.

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي أمام الجونة

حسم نادي الجونة تفوقه أمام نظيره الجونة بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات كأس رابطة الأندية.

وافتتح الجونة التسجيل في الدقيقة 31 من عمر المباراة، عن طريق لاعب الإسماعيلي الذي سجل بالخطأ في مرماه، قبل أن ينجح عبد الكريم في تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء.

ونجح الشيمي في تسجيل الهدف الثاني لنادي الجونة بحلول الدقيقة 77، قبل أن يؤكد زميله النحاس على أحقية الفريق بالفوز أمام الإسماعيلي بالدقيقة 90+6.

مباراة زد أمام سموحة

نجح نادي زد في تحقيق فوز هام أمام نظيره سموحة، بهدف نظيف في المباراة التي جرت ضمن منافسات كأس رابطة الأندية.

وأحرز بيتر موتوموسي زيلو، هدف المباراة الوحيد لصالح زد، في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.