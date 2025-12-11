يدير الحكم محمد معروف مباراة النادي الأهلي التي يلتقي فيها إنبي، مساء غدٍ الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس الرابطة المصرية.

وتقام منافسات كأس الرابطة في ظل توقف الدوري المصري لمشاركة المنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا بعد فراغ المنتخب الثاني من مشاركته المخيبة في كأس العرب 2025.

معروف حكما لمباراة الأهلي وإنبي

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الأهلي وإنبي تحكيميًا إلى محمد معروف.

ويعاون معروف في إدارة مباراة الأهلي وإنبي كل من سمير جمال كحكم مساعد أول وحامد الشحات كحكم مساعد ثانٍ، إضافة إلى محمود رشدي حكمًا رابعًا.

ويجلس حسام عزب في غرفة تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وإنبي، بينما يظهر مصطفى صلاح كحكم VAR مساعد.

ويلتقي الأهلي وإنبي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الرابطة المصرية، حيث تضم مجموعتهما أيضًا سيراميكا وفاركو وطلائع الجيش وغزل المحلة والمقاولون.