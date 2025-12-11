حسم التعادل السلبي أحداث مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على أرضية ملعب السويس الجديد.

وكاد المصري أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 2، عن طريق عبد الرحيم دغموم لكن الحارس محمود جنش تصدى لتسديدته، قبل أن تصل الكرة لمنذر طمين الذي سدد الكرة فوق العارضة.

وأهدر كينجسلي مهاجم المصري فرصة انفراد محقق في الدقيقة 12، تصدى له الحارس محمود جنش.

وجاء الرد من جانب الاتحاد السكندري برأسية قوية من محمود علاء تصدى لها الحارس عصام ثروت.

وتصدى محمود جنش لانفراد محقق من منذر طمين في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

توقفت المباراة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لعلاج الثنائي أحمد أيمن منصور ومحمود علاء بعد اصطدام خطير بينهما بالرأس.

وتألق الحارس عصام ثروت في التصدي لفرصة هدف محقق لنادي الاتحاد، بعد رأسية خطيرة من المهاجم فادي فريد.

وأهدر أحمد علي عامر فرصة محققة لصالح المصري في الدقائق الأخيرة، بعد كرة عرضية ضربت مصيدة التسلل، لكن تسديدته جاءت بجوار القائم.