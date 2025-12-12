المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة الشحات وفرصة للناشئين.. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:42 م 11/12/2025
حسين الشحات

حسين الشحات لاعب الأهلي

أعلن المدرب الدنماركي ييس توروب، قائمة النادي الأهلي، لخوض مواجهة إنبي، في افتتاح مشوار القلعة الحمراء ببطولة كأس رابطة الأندية، المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

وشهدت قائمة الأهلي عودة حسين الشحات للظهور مع الفريق الأحمر، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق منذ مواجهة كهرباء الإسماعيلية في مسابقة الدوري المصري.

كما قرر توروب منح فرصة للعديد من لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وأبرزهم حمزة عبد الكريم، عمر معوض والمحترف إبراهيما كاظم.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة إنبي كلا من: محمد سيحا وحازم جمال وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

واختتم الفريق الأحمر تدريباته على ملاعب الناشئين بفرع النادي في مدينة نصر، استعدادًا لمواجهة إنبي، التي تنطلق في تمام الثامنة من مساء الغد، على استاد السلام، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

كان الفريق قد اختتم تدريباته على ملاعب الناشئين بفرع مدينة نصر، استعدادًا لمواجهة إنبي ‏التي تنطلق في الثامنة مساء غد على ملعب استاد السلام، بأولى مبارياته في البطولة.‏

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي قائمة الأهلي مباراة الأهلي وإنبي

