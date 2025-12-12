المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إبراهيما كاظم.. الموهبة الأفريقية الأبرز لشباب الأهلي قبل مباراة إنبي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:00 م 11/12/2025
أعلن المدرب الدنماركي ييس توروب، قائمة النادي الأهلي، لخوض مواجهة إنبي، في افتتاح مشوار القلعة الحمراء ببطولة كأس رابطة الأندية، المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

وشهدت القائمة تواجد أكثر من اسم من لاعبي فريق الشباب وأبرزهم إبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي وحازم جمال. (للتعرف على القائمة اضغط هنا)

الموهبة الأفريقية الأبرز لشباب الأهلي

وفي السطور التالية يكشف "يلا كورة" بعض المعلومات عن إبراهيما كاظم الذي تم قيده في الأهلي ضمن الأجانب تحت السن.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، إن كاظم إبراهيما الذي تواجد في قائمة الأهلي استعدادا لمباراة إنبي، هو لاعب نيجيري الأصل، وأصحاب الفضل في تواجده مع الأهلي هم الثنائي محمد شوقي ووليد سليمان ومعهما بدر رجب.

كما أضاف المصدر أن اللاعب النيجيري موجود مع قطاع الناشئين منذ عامين تقريبا، ويتم تجهيزه حاليًا للتواجد مع الفريق الأول مستقبلًا وذلك بعدما لفت انتباه أكثر من مدرب مسؤول في القطاع.

وأوضح المصدر أن من مميزات اللاعب النيجيري هي السرعة قطع الكرات المشتركة مثل المالي إليو ديانج حاليًا من منطقة وسط الملعب و(مشاكس)، وطريقة لعبه تشبه كريم فؤاد.

كما أنهى المصدر: "يستطيع اللعب مكان أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا مستقبلا، وينقصه فقط العمل الجسماني والبدني وبعض الفنيات".

لمشاهدة صورا لإبراهيما كاظم اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

الأهلي إنبي كأس الرابطة كاظم إبراهيما

