خطف فريق بتروجيت فوزًا مثيرًا من مواجهة نظيره فريق وادي دجلة، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

مباراة وادي دجلة ضد بتروجيت، انتهت بنتيجة (1-2)، بفضل الهدف القاتل الذي جاء في الوقت بدل الضائع من المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام، بالجولة الأولى من المجموعات.

انتصار بتروجيت

نجح وادي دجلة في التقدم مبكرًا، بعد مرور 15 دقيقة، بفضل رأسية إبراهيم البهنسي التي سكنت الشباك، بعد كرة عرضية من دحروج.

البهنسي يضع دجلة في المقدمة على حساب بتروجت بهدف ولا أروع pic.twitter.com/7BZwcR8Rpt — ON Sport (@ONTimeSports) December 11, 2025

لكن الدقيقة 42، أدرك مصطفى الجمل هدف التعادل لفريق بتروجيت، بعدما استغل خطأ من حارس مرمى وادي دجلة في إبعاد الكرة.

الإثارة كانت حاضرة في هذه المواجهة، بعدما طُرد البهنسي بالدقيقة 30، لحصوله على إنذارين.

بعد خطأ حارس المرمى.. مصطفى الجمل يتعادل لبتروجت pic.twitter.com/yuAtNBPxwJ — ON Sport (@ONTimeSports) December 11, 2025

واستمرت مجريات المباراة في السير بسيناريو درامي، بعدا احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بتروجيت، في الدقيقة 90+6، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وتمكن بتروجيت من قلب الطاولة بعدما سجل أدهم حامد هدف الفوز من علامة الجزاء، في الدقيقة 90+11 من عمر المواجهة بالوقت بدل من الضائع.