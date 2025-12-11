المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ركلة جزاء مثيرة.. بتروجيت يخطف الانتصار من دجلة في كأس الرابطة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:22 م 11/12/2025
فريق بتروجيت

فريق بتروجيت

خطف فريق بتروجيت فوزًا مثيرًا من مواجهة نظيره فريق وادي دجلة، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

مباراة وادي دجلة ضد بتروجيت، انتهت بنتيجة (1-2)، بفضل الهدف القاتل الذي جاء في الوقت بدل الضائع من المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام، بالجولة الأولى من المجموعات.

انتصار بتروجيت

نجح وادي دجلة في التقدم مبكرًا، بعد مرور 15 دقيقة، بفضل رأسية إبراهيم البهنسي التي سكنت الشباك، بعد كرة عرضية من دحروج.

لكن الدقيقة 42، أدرك مصطفى الجمل هدف التعادل لفريق بتروجيت، بعدما استغل خطأ من حارس مرمى وادي دجلة في إبعاد الكرة.

الإثارة كانت حاضرة في هذه المواجهة، بعدما طُرد البهنسي بالدقيقة 30، لحصوله على إنذارين.

واستمرت مجريات المباراة في السير بسيناريو درامي، بعدا احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بتروجيت، في الدقيقة 90+6، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وتمكن بتروجيت من قلب الطاولة بعدما سجل أدهم حامد هدف الفوز من علامة الجزاء، في الدقيقة 90+11 من عمر المواجهة بالوقت بدل من الضائع.

بتروجيت وادي دجلة كأس رابطة الأندية مباراة وادي دجلة وبتروجيت

