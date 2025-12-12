الأهلي بقوامه الثاني يقص شريط كأس الرابطة أمام إنبي

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مبارياته في بطولة كأس رابطة الأندية، بمواجهة نظيره فريق إنبي، التي تقام مساء اليوم الجمعة.

مباراة الأهلي ضد إنبي تأتي في ختام مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات، خلال منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

وأعلن الدنماركي ييس توروب قائمة تضم مزيج من اللاعبين، بين الخبرات والشباب، لخوض منافسات كأس الرابطة، وسط تواجد اللاعبين الدوليين رفقة منتخباتهم، استعدادًا لأمم أفريقيا 2025.

حيث ضمت الأهلي لمواجهة إنبي، من اللاعبين الكبار بالقائمة الرئيسية، كل من: محمد سيحا وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

إلى جانب لاعبين من الشباب الذين ضمهم المدرب الدنماركي، في مباريات الأهلي الأخيرة قبل التوقف، وهم: أحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

فيما دعم ييس توروب، قائمة الأهلي لمواجهة إنبي، بمجموعة من اللاعبين الشباب، لسد النقص في مختلف المراكز بسبب الغيابات، حيث ضم الخماسي: حازم جمال وإبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى خلال منافسات كأس الرابطة، والتي تضم فرق: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

بطاقة المباراة

الأهلي ضد إنبي.

كأس رابطة الأندية.

الثامنة مساء اليوم الجمعة.

استاد السلام.

تذاع عبر قناة أون سبورت 1.

يديرها تحكيميًا محمد معروف.