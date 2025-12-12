المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأهلي بقوامه الثاني يقص شريط كأس الرابطة أمام إنبي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:15 ص 12/12/2025
الأهلي وإنبي

مباراة الأهلي وإنبي الأخيرة

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مبارياته في بطولة كأس رابطة الأندية، بمواجهة نظيره فريق إنبي، التي تقام مساء اليوم الجمعة.

مباراة الأهلي ضد إنبي تأتي في ختام مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات، خلال منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

وأعلن الدنماركي ييس توروب قائمة تضم مزيج من اللاعبين، بين الخبرات والشباب، لخوض منافسات كأس الرابطة، وسط تواجد اللاعبين الدوليين رفقة منتخباتهم، استعدادًا لأمم أفريقيا 2025.

حيث ضمت الأهلي لمواجهة إنبي، من اللاعبين الكبار بالقائمة الرئيسية، كل من: محمد سيحا وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

إلى جانب لاعبين من الشباب الذين ضمهم المدرب الدنماركي، في مباريات الأهلي الأخيرة قبل التوقف، وهم: أحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

فيما دعم ييس توروب، قائمة الأهلي لمواجهة إنبي، بمجموعة من اللاعبين الشباب، لسد النقص في مختلف المراكز بسبب الغيابات، حيث ضم الخماسي: حازم جمال وإبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى خلال منافسات كأس الرابطة، والتي تضم فرق: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

بطاقة المباراة

الأهلي ضد إنبي.

كأس رابطة الأندية.

الثامنة مساء اليوم الجمعة.

استاد السلام.

تذاع عبر قناة أون سبورت 1.

يديرها تحكيميًا محمد معروف.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي كأس رابطة الأندية مباراة الأهلي وإنبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg