موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة والقناة الناقلة

يبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس رابطة الأندية، اليوم الجمعة، حيث يلتقي مع نظيره فريق إنبي، ضمن منافسات مرحلة المجموعات من المسابقة.

الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى خلال منافسات كأس الرابطة، والتي تضم فرق: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

مباراة الأهلي ضد إنبي، من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتذاع مباراة الأهلي وإنبي، في دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة، عبر قناة أون سبورت 1، التي يديرها الحكم محمد معروف.

وكان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، أعلن قائمة مباراة إنبي، والتي ضمت كل من:

محمد سيحا وحازم جمال وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.