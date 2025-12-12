المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة والقناة الناقلة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:41 ص 12/12/2025
الأهلي وإنبي

مباراة الأهلي وإنبي الأخيرة

يبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس رابطة الأندية، اليوم الجمعة، حيث يلتقي مع نظيره فريق إنبي، ضمن منافسات مرحلة المجموعات من المسابقة.

الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى خلال منافسات كأس الرابطة، والتي تضم فرق: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

مباراة الأهلي ضد إنبي، من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتذاع مباراة الأهلي وإنبي، في دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة، عبر قناة أون سبورت 1، التي يديرها الحكم محمد معروف.

وكان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، أعلن قائمة مباراة إنبي، والتي ضمت كل من:

محمد سيحا وحازم جمال وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي كأس رابطة الأندية مباراة الأهلي وإنبي

