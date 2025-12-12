المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ظهور داري والشحات.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد إنبي في كأس الرابطة

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

11:44 ص 12/12/2025
الأهلي

مران الأهلي استعدادًا لمباراة إنبي

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الأقرب لخوض مباراة إنبي، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

مباراة الأهلي ضد إنبي، تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، بالجولة الأولى من دور المجموعات من المسابقة.

الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى خلال منافسات كأس الرابطة، والتي تضم فرق: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

تشكيل الأهلي المتوقع

تشكيل الأهلي المتوقع ضد إنبي، يشهد عودة عددًا من اللاعبين المصابين بعد تعافيهم، بالإضافة إلى العناصر المتاحة من القوام الأساسي، دون المتواجدين مع منتخبات بلادهم استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

ويقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد إنبي، السلوفيني نييتس جراديشار، حيث يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد، حسين الشحات، نييتس جراديشار.

بينما تشهد قائمة الأهلي لمباراة إنبي مجموعة من اللاعبين الشباب، حيث حرص ييس توروب الاستعانة بهم لاستكمال القائمة، في ظل إقامة كأس الرابطة دون الدوليين.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي كأس رابطة الأندية مباراة الأهلي وإنبي

