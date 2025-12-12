المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

0 1
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

1 1
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

1 0
21:45
نانت

نانت

كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
16:30
العراق

العراق

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

0 2
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

1 0
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نجحت في 4 أندية.. 8 لاعبين يمهدون لتطبيق فلسفة توروب في الأهلي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:40 م 12/12/2025 تعديل في 02:45 م
توروب

ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي

يبدو أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، بدأ في تنفيذ فلسفته التي اعتاد عليها مع الأندية الأخرى قبل الانضمام إلى القلعة الحمراء.

ييس توروب أعلن قائمة مباراة الأهلي التي ستواجه إنبي، بتواجد مجموعة من اللاعبين الشباب، لاستكمال القائمة في ظل غياب الدوليين لتواجدهم مع منتخبات بلادهم.

مباراة الأهلي ضد إنبي، من المقرر أن تقام مساء اليوم الجمعة في تمام الثامنة، على استاد السلام، لحساب دور المجموعات من كأس رابطة الأندية.

فلسفة توروب مدرب الأهلي

فلسلفة توروب مع الأندية التي دربها قبل الأهلي، اعتمدت على تجربة اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة الأكبر للمشاركة في المباريات.

حيث إن 39 لاعبًا بين 18 إلى 23 عامًا، لعبوا تحت قيادة توروب في 4 أندية أخرى تولى قيادتها فنيًا قبل القدوم إلى القلعة الحمراء.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

وانطلاقًا من هذا الجانب، تشهد قائمة الأهلي لمواجهة إنبي، تواجد 8لاعبين من أعمار سنية أقل، وإن كان الأمر اضطراريًا في ظل النقص العددي لتواجد اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم، استعدادًا لانطلاق كأس أمم أفريقيا 2025.

وتتباين اختيارات ييس توروب، حيث ضم ثلاثي كان يتواجد معه من قبل، ودعم القائمة بخماسي فريق الشباب، لتضم القائمة 8 لاعبين ينتمون لفلسفة المدرب الدنماركي، وهم:

أحمد عابدين (19 عاما)، محمد عبد الله (20 عاما)، حمزة عبد الكريم (17عاما)، حازم جمال (20 عاما)، إبراهيما كاظم (18 عاما)، إبراهيم عادل (19 عاما)، عمر معوض (19 عاما)، إبراهيم الأسيوطي (20 عاما).

وقد تكون مباريات كأس الرابطة، فرصة أمام هؤلاء اللاعبين الشباب، لإثبات أنفسهم للمدرب الدنماركي، وإمكانية حجز مكانهم في القوام الأساسي خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي كأس رابطة الأندية مباراة الأهلي وإنبي ييس توروب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg