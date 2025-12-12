يبدو أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، بدأ في تنفيذ فلسفته التي اعتاد عليها مع الأندية الأخرى قبل الانضمام إلى القلعة الحمراء.

ييس توروب أعلن قائمة مباراة الأهلي التي ستواجه إنبي، بتواجد مجموعة من اللاعبين الشباب، لاستكمال القائمة في ظل غياب الدوليين لتواجدهم مع منتخبات بلادهم.

مباراة الأهلي ضد إنبي، من المقرر أن تقام مساء اليوم الجمعة في تمام الثامنة، على استاد السلام، لحساب دور المجموعات من كأس رابطة الأندية.

فلسفة توروب مدرب الأهلي

فلسلفة توروب مع الأندية التي دربها قبل الأهلي، اعتمدت على تجربة اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة الأكبر للمشاركة في المباريات.

حيث إن 39 لاعبًا بين 18 إلى 23 عامًا، لعبوا تحت قيادة توروب في 4 أندية أخرى تولى قيادتها فنيًا قبل القدوم إلى القلعة الحمراء.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

وانطلاقًا من هذا الجانب، تشهد قائمة الأهلي لمواجهة إنبي، تواجد 8لاعبين من أعمار سنية أقل، وإن كان الأمر اضطراريًا في ظل النقص العددي لتواجد اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم، استعدادًا لانطلاق كأس أمم أفريقيا 2025.

وتتباين اختيارات ييس توروب، حيث ضم ثلاثي كان يتواجد معه من قبل، ودعم القائمة بخماسي فريق الشباب، لتضم القائمة 8 لاعبين ينتمون لفلسفة المدرب الدنماركي، وهم:

أحمد عابدين (19 عاما)، محمد عبد الله (20 عاما)، حمزة عبد الكريم (17عاما)، حازم جمال (20 عاما)، إبراهيما كاظم (18 عاما)، إبراهيم عادل (19 عاما)، عمر معوض (19 عاما)، إبراهيم الأسيوطي (20 عاما).

وقد تكون مباريات كأس الرابطة، فرصة أمام هؤلاء اللاعبين الشباب، لإثبات أنفسهم للمدرب الدنماركي، وإمكانية حجز مكانهم في القوام الأساسي خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية.