تشكيل الأهلي أمام إنبي.. سيحا في الحراسة وجراديشار يقود الهجوم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:56 م 12/12/2025 تعديل في 07:24 م
جراديشار - الأهلي - الاهلي

جراديشار مهاجم الأهلي

المصور: اسامه عبد النبي

أعلن المدرب الدنماركي ييس توروب، تشكيل الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أرضية استاد السلام.

ويفتقد الأهلي لخدمات العديد من لاعبيه الدوليين، الذين يتواجدون مع منتخب مصر الأول، في معسكر الفراعنة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفضل توروب الدفع بمحمد عبد الله بصفة أساسية في تشكيل الأهلي، بينما يقود جراديشار خط هجوم القلعة الحمراء، في غياب محمد شريف، لمشاركته خلال الأيام الماضية مع منتخب مصر الثاني في كأس العرب.

تشكيل الأهلي ضد إنبي في كأس الرابطة.. ديانج أساسيًا  

ويدخل الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، محمد شكري

خط الوسط: أحمد رضا، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، جراديشار، محمد عبد الله

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حازم جمال وحسين الشحات وأشرف داري وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس الرابطة، والتي تضم أيضًا كلا من: إنبي، طلائع الجيش، فاركو، غزل المحلة، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.  

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي تشكيل الأهلي مباراة الأهلي وإنبي

التعليقات

