تشكيل إنبي أمام الأهلي.. زياد كمال أساسيًا وأحمد زكي يقود الهجوم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:30 م 12/12/2025
فريق إنبي

فريق إنبي

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي، تشكيل النادي البترولي، لمواجهة الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

تشكيل إنبي أمام الأهلي في كأس الرابطة.. مهاجم وحيد 

وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: حازم تمساح، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى شكشك، مودي ناصر، علي محمود، زياد كمال، محمد حتحوت

خط الهجوم: أحمد زكي

ويتواجد على مقاعد بدلاء إنبي كلا من: رمضان مصطفى، مروان داوود، هشام عادل، أحمد كفتة، أحمد العجوز، سيد سعيد، حامد عبد الله، أقطاي عبد الله، أوسينو بوديان.

ويتواجد إنبي في المجموعة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية، والتي تضم 6 فرق آخرى هي: الأهلي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، طلائع الجيش، غزل المحلة وفاركو.

مباراة إنبي القادمة
الأهلي إنبي تشكيل إنبي

