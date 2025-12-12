المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بأقدام أحمد رضا.. إلغاء هدف الأهلي الأول في مباراة إنبي بداعي التسلل

طارق متولي

كتب - طارق متولي

09:19 م 12/12/2025
أحمد رضا لاعب الأهلي خلال مواجهة الإسماعيلي

أحمد رضا

سجل النادي الأهلي الهدف الأول له في مباراة إنبي، التي تقام في إطار مواجهات الجولة الأولى من مسابقة كأس الرابطة المصرية.

وأحرز المارد الأحمر هدفه الأول بأقدام أحمد رضا من اللمسة الأولى بعد نزول اللاعبين إلى أرضية ملعب المباراة، في بداية أحداث الشوط الثاني.

وقام معروف بإلغاء هدف رضا، بسبب وقوع أليو ديانج في منطقة التسلل، قبل قيام المالي بتوجيه عرضية مميزة داخل منطقة الجزاء.

وكان قد سجل محمد حمدي الهدف الأول لصالح إنبي في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء سددها اللاعب بطريقة رائعة، ليعجز سيحا عن التصدي لها وتسكن الشباك.

وينضم كل من الأهلي وإنبي إلى المجموعة الأولى في بطولة كأس الرابطة، ومعهم فاركو وغزل المحلة والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

تشكيل الأهلي في مباراة إنبي

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من التالي:ـ

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، محمد شكري.

خط الوسط: أحمد رضا، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، جراديشار، محمد عبد الله.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي محمد معروف مباراة الأهلي وإنبي أحمد رضا الأهلي وإنبي كأس الرابطة المصرية

