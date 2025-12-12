سقط النادي الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره إنبي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى، في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتحصل إنبي على ركلة جزاء، لصالح علي محمود بعد مخالفة ارتكبها الظهير الأيسر محمد شكري.

وجاء هدف إنبي الوحيد بأقدام الظهير الأيسر محمد حمدي من ركلة جزاء، في الدقيقة 29، نفذها بمهارة على طريقة "بانينكا".

من ركلة جزاء.. إنبي يتقدم على الأهلي بالهدف الأول عن طريق محمد حمدي ⚽️ pic.twitter.com/455SuqBQU2 — ON Sport (@ONTimeSports) December 12, 2025

وسجل الأهلي هدفًا مع انطلاق أحداث الشوط الثاني، عن طريق أحمد رضا، بعد كرة عرضية من أليو ديانج، لكن الحكم محمد معروف ألغى الهدف بعد الاستماع لحكام تقنية الفيديو، بداعي وجود تسلل على لاعب الوسط المالي.

ودفع المدرب الدنماركي ييس توروب بعدد من لاعبي الأهلي الناشئين في الشوط الثاني، لمنحهم الفرصة بحثًا عن تغيير النتيجة، وعلى رأسهم حمزة عبد الكريم، بالإضافة إلى: عمر سيد معوض وإبراهيم الأسيوطي.

وأكمل إنبي اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد علي محمود، في الدقيقة 79، عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، بعد تدخله بقوة على حمزة عبد الكريم.

ورفع إنبي رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى من كأس الرابطة، خلف طلائع الجيش وفاركو بفارق الأهداف.

وفي المقابل تجمد رصيد الأهلي عند 0 من النقاط، ليحتل المركز السادس، بفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس.