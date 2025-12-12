المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

0 1
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

1 1
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

1 0
21:45
نانت

نانت

كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
16:30
العراق

العراق

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

0 2
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

1 0
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بأقدام حمدي.. الأهلي يسقط بفخ الهزيمة أمام إنبي في كأس الرابطة (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:58 م 12/12/2025
احتفال محمد حمدي لاعب إنبي

احتفال محمد حمدي لاعب إنبي بعد هدفه أمام الأهلي

سقط النادي الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره إنبي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى، في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتحصل إنبي على ركلة جزاء، لصالح علي محمود بعد مخالفة ارتكبها الظهير الأيسر محمد شكري.

وجاء هدف إنبي الوحيد بأقدام الظهير الأيسر محمد حمدي من ركلة جزاء، في الدقيقة 29، نفذها بمهارة على طريقة "بانينكا".

وسجل الأهلي هدفًا مع انطلاق أحداث الشوط الثاني، عن طريق أحمد رضا، بعد كرة عرضية من أليو ديانج، لكن الحكم محمد معروف ألغى الهدف بعد الاستماع لحكام تقنية الفيديو، بداعي وجود تسلل على لاعب الوسط المالي.

ودفع المدرب الدنماركي ييس توروب بعدد من لاعبي الأهلي الناشئين في الشوط الثاني، لمنحهم الفرصة بحثًا عن تغيير النتيجة، وعلى رأسهم حمزة عبد الكريم، بالإضافة إلى: عمر سيد معوض وإبراهيم الأسيوطي.

وأكمل إنبي اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد علي محمود، في الدقيقة 79، عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، بعد تدخله بقوة على حمزة عبد الكريم.

ورفع إنبي رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى من كأس الرابطة، خلف طلائع الجيش وفاركو بفارق الأهداف.

وفي المقابل تجمد رصيد الأهلي عند 0 من النقاط، ليحتل المركز السادس، بفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي كأس الرابطة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg