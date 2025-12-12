المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الفوز الأول لم يتحقق بعد.. لعنة كأس الرابطة ما زالت تطارد الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:13 م 12/12/2025
الأهلي

الأهلي - كأس الرابطة

ما زال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يبحث عن الفوز الأول في بطولة كأس الرابطة بعدما سقط في فخ الهزيمة أمام إنبي، اليوم الجمعة.

وبدأ الأهلي النسخة الحالية من بطولة كأس الرابطة بالهزيمة من إنبي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

طالع مجموعات كأس الرابطة من هنا

ويلعب المارد الأحمر في المجموعة الأولى ببطولة كأس الرابطة برفقة طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، الأهلي، وسيراميكا كليوباترا.

وسيلعب الفريق الأحمر مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية يوم 19 ديسمبر الجاري.

ولم يحقق الأهلي أي فوز في كأس الرابطة حتى الآن، علمًا أن البطولة انطلقت في عام 2022.

وخاض الأهلي 9 مباريات بكأس الرابطة، خسر 5، وتعادل في 4، سجل لاعبيه 5 أهداف واستقبل 13 هدفا.

علما أن الأهلي لم يشارك في نسختي 2023، و2024.

نتائج الأهلي في نسخة 2022:

- التعادل سلبيا مع الجونة.

- التعادل 1-1 مع الإسماعيلي.

- التعادل مع المقاولون 1-1.

- الخسارة من سموحة 3-0.

- التعادل 1-1 مع البنك الأهلي.

نسخة 2025

- الهزيمة بنتيجة 1-0 أمام إنبي.

- الهزيمة من طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

- الهزيمة من فاركو بنتيجة 2-1.

النسخة الحالية 2026

- الهزيمة بنتيجة 1-0 أمام إنبي.

الاهلي مباراة الأهلي اليوم الأهلي اليوم ماتش الاهلي وانبي ماتش الأهلي وإنبي نتيجه مباراه الاهلي وانبي الأهلى وإنبى

