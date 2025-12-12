المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

0 1
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

1 1
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

1 0
21:45
نانت

نانت

كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
16:30
العراق

العراق

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

0 2
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

1 0
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أمام حمزة الجمل.. توروب يتلقى أول هزيمة له في مسيرته التدريبية مع الأهلي

طارق متولي

كتب - طارق متولي

10:16 م 12/12/2025
ييس توروب

ييس توروب

تلقى النادي الأهلي خسارة أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بين الطرفين، في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وخسر الأهلي بهدف نظيف سجله محمد حمدي من ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول، حيث سجل المارد الأحمر التعادل بأقدام أحمد رضا، لكن لم يحتسب الحكم هدف اللاعب بداعي التسلل.

توروب يتلقى أول هزيمة له في مسيرته التدريبية مع الأهلي

وتعد هزيمة توروب من إنبي الذي يقوده حمزة الجمل، هي خسارته الأولى رفقة المارد الأحمر، بعد إعلانه مديرًا فنيًا للفريق في الفترة الأخيرة.

وخاض الدنماركي 9 مباريات رفقة المارد الأحمر في أكثر من بطولة مختلفة قبل مواجهة إنبي، حيث لم يتعرض المدرب لأي خسارة في تلك المباريات، قبل مباراة إنبي في كأس الرابطة المصرية.

وكانت مباراة الأهلي الأخيرة قبل لقاء إنبي أمام الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في المغرب.

وفي الدوري الممتاز، خاض المدرب 3 مواجهات مع الأهلي، انتهت مواجهتين منهما بالتعادل الإيجابي، وانتهت مباراة وحيدة بفوز الأحمر وكانت أمام الاتحاد السكندري.

وسجل المدرب أول بطولة له رفقة المارد الأحمر أمام الزمالك في السوبر المصري في الإمارات، حيث فاز توروب في تلك المباراة بنتيجة 2-0، بعد الانتصار على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وسيخوض النادي الأهلي مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي كأس عاصمة مصر توروب ييس توروب كأس الرابطة المصرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg