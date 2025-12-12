تلقى النادي الأهلي خسارة أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بين الطرفين، في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وخسر الأهلي بهدف نظيف سجله محمد حمدي من ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول، حيث سجل المارد الأحمر التعادل بأقدام أحمد رضا، لكن لم يحتسب الحكم هدف اللاعب بداعي التسلل.

توروب يتلقى أول هزيمة له في مسيرته التدريبية مع الأهلي

وتعد هزيمة توروب من إنبي الذي يقوده حمزة الجمل، هي خسارته الأولى رفقة المارد الأحمر، بعد إعلانه مديرًا فنيًا للفريق في الفترة الأخيرة.

وخاض الدنماركي 9 مباريات رفقة المارد الأحمر في أكثر من بطولة مختلفة قبل مواجهة إنبي، حيث لم يتعرض المدرب لأي خسارة في تلك المباريات، قبل مباراة إنبي في كأس الرابطة المصرية.

وكانت مباراة الأهلي الأخيرة قبل لقاء إنبي أمام الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في المغرب.

وفي الدوري الممتاز، خاض المدرب 3 مواجهات مع الأهلي، انتهت مواجهتين منهما بالتعادل الإيجابي، وانتهت مباراة وحيدة بفوز الأحمر وكانت أمام الاتحاد السكندري.

وسجل المدرب أول بطولة له رفقة المارد الأحمر أمام الزمالك في السوبر المصري في الإمارات، حيث فاز توروب في تلك المباراة بنتيجة 2-0، بعد الانتصار على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وسيخوض النادي الأهلي مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.