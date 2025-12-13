نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها خسارة الأهلي في افتتاح مشواره ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وعودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

بأقدام حمدي.. الأهلي يسقط بفخ الهزيمة أمام إنبي في كأس الرابطة

سقط النادي الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره إنبي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى، في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

اقرأ التفاصيل: الأهلي يسقط بفخ الهزيمة أمام إنبي في كأس الرابطة

بعد محادثات مع سلوت.. ذا أثلتيك: محمد صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون

كشفت صحيفة ذا أثلتيك، عن عودة النجم المصري محمد صلاح، لقائمة فريق ليفربول، التي ستواجه نظيره برايتون غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ التفاصيل: ذا أثلتيك: محمد صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون

يورتشيتش يرد على يلا كورة حول تغيير الطريقة ضد فلامنجو.. وغياب الكرتي

رد كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على تساؤل يلا كورة، حول تغيير طريقة اللعب أمام فلامنجو البرازيلي، في منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

اقرأ التفاصيل: يورتشيتش يرد على يلا كورة حول تغيير الطريقة ضد فلامنجو

أحمد الشناوي قبل مواجهة فلامنجو: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق للكرة المصرية

تحدث أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز عن مواجهة فلامنجو البرازيلي، وطموح مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

اقرأ التفاصيل: حارس بيراميدز: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق لمصر

هشام نصر: نناشد الرئيس السيسي بالتدخل لحل أزمة الزمالك.. والمشكلة أكبر من مجلس الإدارة

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء تسعى للجوء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل لحل أزمة سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

اقرأ التفاصيل: هشام نصر: نناشد الرئيس السيسي بالتدخل لحل أزمة الزمالك

غياب التنسيق وسر عدم ضم ثلاثي الأهلي.. أحمد حسن يكشف كواليس الإخفاق في كأس العرب

كشف أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني الذي شارك مؤخرًا في كأس العرب 2025 عن كواليس وأسرار جديدة بشأن الإخفاق الذي حدث في البطولة، موضحًا سبب عدم ضم ثلاثي الأهلي وناصر ماهر.

اقرأ التفاصيل: أحمد حسن يكشف كواليس إخفاق مصر في كأس العرب

الاتحاد الأردني يعلن: يزن النعيمات يعاني من قطع في الرباط الصليبي

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات، خلال مواجهة العراق في ربع نهائي كأس العرب 2025، والتي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

اقرأ التفاصيل: رسميًا.. يزن النعيمات يعاني من قطع في الرباط الصليبي

أحمد سليمان يكشف موقف بنتايك مع الزمالك.. ويوجه رسالة لجون إدوارد

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقف الظهير المغربي محمود بنتايك من البقاء في صفوف القلعة البيضاء.

اقرأ التفاصيل: سليمان يكشف موقف بنتايك مع الزمالك ورسالة لجون إدوارد

"تلقينا عروضًا".. مصدر باتحاد الكرة ليلا كورة: شرطان لتحديد وديات مصر قبل كأس العالم

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن وجود شرطًا رئيسيًا للاتفاق على خوض المباريات التحضيرية الودية، قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

اقرأ التفاصيل: مصدر ليلا كورة: شرطان لتحديد وديات مصر قبل كأس العالم