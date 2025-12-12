أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أن بطولة كأس رابطة الأندية فرصة لإظهار المواهب الشابة بالأحمر.

وقال ييس توروب في تصريحات لقناة أون سبورت: "ماذا أعرف عن الأهلي؟ كنت أعرف اللاعبين، وكنت أعرف الكثير عن تاريخ النادي، والأمر كان مثيرًا بالنسبة لي".

وأضاف المدرب الدنماركي: "كيف تحمست لقيادة الأهلي؟ ربما كان حجم النادي، وفرص الفوز بالبطولات، أنا رجل طموح، وأحب دائمًا أن أكون تحت الضغط، وأعرف أن الأهلي نادي كبير، ويسعى دائمًا للفوز، وهذا يتوافق مع طموحي".

وتابع: "جمهور الأهلي؟ أنا هنا منذ شهرين فقط، وأقابل المشجعين في الشارع، ويعطونني ذلك الإحساس بحجم هذا النادي، فالكل يتفاعل معه، وهذا ما أشعر به، وأنني شخص مهم لهذا النادي، والجميع يريد التقاط الصور معي، وهذا يعطيني شعور بحجم النادي".

وأكمل: "التواصل مع الجهاز المعاون؟ هذا شيء في غاية الأهمية، أحضرت معي بعض المساعدين، والأهم بالنسبة لي أن يكون من معي أن يعلمني شيئًا عن الثقافة الجديدة".

وواصل: "أريد الفوز بالبطولات، ولكي أفوز بها، يجب أن يكون هناك من يعلمني الثقافة التي أنا فيها، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة شخص مهم، ويساعدني أن أتعلم وأتعرف على هذه الثقافة الجديدة".

وعن المشاركة في بطولة كأس الرابطة، قال توروب: "أنا أعرف أنني أتيت إلى هنا من أجل الفوز بجميع المباريات، وكنت أريد الفوز أمام إنبي، ولكن مباراة الأمس كانت فرصة للاعبين الذي لم يشاركون من قبل، وأن أرى بعض المواهب الشابة".

واستطرد: "أريد أن أتعرف على الجيل المقبل، ومستقبل النادي ومدى إمكانية ضم بعضهم للفريق الأول.. مثل هذه المباريات فرصة للتعرف على المواهب الشابة الجديدة الطموحة".

وأتم ييس توروب تصريحاته قائلًا: "واحد من أهدافي هو مساعدة النادي في بناء أفضل الأكاديميات، كي يكون معنا أفضل اللاعبين، والجماهير تسعد عندما يلعب صغارهم في الفريق الأول.. بالأمس كان لدينا 7 لاعبين صغار، وبعضهم كان يلعب لأول مرة مع الفريق الأول، وهي فرصة لكي يتطوروا".