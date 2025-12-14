المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
جلسة عبد الرؤوف وفقرة بدنية.. الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة حرس الحدود في كأس الرابطة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:59 م 14/12/2025
الزمالك

فريق الزمالك - صورة أرشيفية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب أحمد عبد الرؤوف، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويضرب نادي الزمالك موعدًا مع نظيره حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات كأس رابطة الأندية.

جسلة عبد الرؤوف

اجتمع أحمد عبد الرؤوف، مدرب الزمالك، بلاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية.

وحرص عبد الرؤوف على شرح برنامج الاستعداد لمباراة حرس الحدود، وتحدث عن بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في التدريبات.

ومنح أحمد عبد الرؤوف بعض التعليمات للاعبين، والتي تتعلق بأدوار كل فرد منهم داخل الملعب، وطالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل الفوز في المباراة المقبلة.

فقرة بدنية

خصص الجهاز الفني لنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية للاعبي الفريق في مران اليوم، تحت إشراف نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، والتي تضمنت وفقرة خاصة بالكرة.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخططية، وأدى الجهاز الفني دوره بتوجيه اللاعبين ومنحهم التعليمات، قبل خوض المناورة في ختام المران.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك حرس الحدود كأس رابطة الأندية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

