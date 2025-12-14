انتظم الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عواد، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، قبل مواجهة الأبيض أمام حرس الحدود والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات كأس رابطة الأندية.

ويضرب نادي الزمالك موعدًا مع نظيره حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات كأس رابطة الأندية.

انتظام الونش وعواد

شارك محمود حمدي الونش ومحمد عواد، في تدريبات نادي الزمالك الجماعية اليوم الأحد، والتي جرت على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود بكأس الرابطة.

وعاد الثنائي الونش وعواد، من صفوف منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بعد وداع الفراعنة للبطولة من دور المجموعات.

وتواجد اللاعبان الونش وعواد، في التدريبات البدنية والفنية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة في كأس الرابطة.

كان قد افتتح نادي الزمالك مشواره في كأس رابطة الأندية، بالتعادل أمام كهرباء الإسماعيلية بنتيجة (3-3) ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة بكأس الرابطة، رفقة زد، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، المصري، حرس الحدود، وسموحة.