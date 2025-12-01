خاض فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة حرس الحدود.

ويلعب الزمالك مع حرس الحدود مساء يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر.

وأشار المركز الإعلامي لنادي الزمالك إلى أن الفريق الأبيض خاض تدريباته، وعقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني جلسة مع اللاعبين في بداية المران.

وشرح عبد الرؤوف خلال جلسته مع اللاعبين العديد من الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال التدريب، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد من أجل الفوز في المباراة المقبلة.

تأهيل 3 لاعبين

كما واصل الثلاثي عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع تدريباتهم التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية بينما يعاني دونجا من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما يشكو أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة.

تدريبات بدنية

وشهدت التدريبات أيضا فقرة بدنية قوية تولاها نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

فقرة فنية

وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخططية، وقام الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين ومنحهم التعليمات، قبل خوض تقسيمة في ختام المران.