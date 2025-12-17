تستمر منافسات نسخة الموسم الحالي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة (2025-2026)، التي انطلقت قبل أيام.

وينافس 21 ناديا من الدوري المصري الممتاز في كأس الرابطة هذا الموسم، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل منها 7 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف إلى ربع النهائي، بجانب أفضل فريقين بالمركز الثالث.

ومن المقرر أن يقام دور المجموعات على 7 جولات تستمر حتى منتصف شهر يناير المقبل، تزامنا مع إيقاف الدوري لمشاركة منتخب مصر الثاني في كأس العرب، والمنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا.

وانتهت الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الجمعة الماضي، فيما تنطلق ثاني الجولات غدا الخميس.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة 2025-2026 بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة

الخميس 18 ديسمبر 2025

البنك الأهلي × مودرن سبورت - 5 مساء - استاد برج العرب

الجمعة 19 ديسمبر 2025

غزل المحلة × فاركو - 5 مساء - استاد غزل المحلة

بتروجيت × الإسماعيلي - 5 مساء - استاد السلام

المصري × زد - 8 مساء - استاد السويس

سيراميكا كليوباترا × الأهلي - 8 مساء - استاد المقاولون العرب

السبت 20 ديسمبر 2025

إنبي × طلائع الجيش - 5 مساء - استاد بتروسبورت

الجونة × بيراميدز - 5 مساء - استاد خالد بشارة

سموحة × الاتحاد السكندري - 8 مساء - استاد الإسكندرية

الزمالك × حرس الحدود - 8 مساء - استاد المقاولون العرب