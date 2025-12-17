المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مران الأهلي.. تألق 5 لاعبين.. ومحاضرة توروب قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:47 م 17/12/2025
مران الأهلي

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، مرانه على ملعب النادي بفرع مدينة نصر، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا ببطولة كأس الرابطة المصرية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

للتعرف على نتائج الجولة الأولى في كأس الرابطة اضغط هنا

تابع مواجهات الجولة الثانية من هنا

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن الدنماركي ييس توروب عقد محاضرة للاعبين، لشرح الأمور المتعلقة بالاستعداد لمباراة سيراميكا، وناقش العديد من الجوانب الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها.

وبدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية، قبل الانتقال إلى الفقرات التخصصية، شهدت تركيزا كبيراً على النواحي الدفاعية وتألق خلالها ياسين مرعي وأشرف داري وأحمد عابدين وأحمد رمضان ومصطفى العش.

وقام الجهاز الفني بإجراء تقسيمة كرة قوية للتدرب على العديد من المواقف، بينما خاض حراس المرمى مرانًا متنوعًا في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

وكان الأهلي بدأ مشواره في كأس الرابطة بالخسارة من إنبي بهدف دون رد، كما خسر سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-0.

الأهلي كأس الرابطة موعد مباراة الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر مباريات الأهلي توروب موعد مباراة الاهلي القادمة

