كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي، في كأس رابطة الأندية المحترفة، والتي ستقام في يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر.

ويواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، ويستضيف اللقاء ملعب المقاولون العرب.

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

استقرت لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، على الطاقم التحكيمي الذي تم اختياره لقيادة مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في كأس رابطة الأندية.

ويقود محمد العتباني صافرة مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي، ويعاونه الثنائي محمد مجدي سليمان كحكم مساعد أول، وأحمد زيدان كحكم مساعد ثانٍ، ويتواجد أحمد ماجد كحكم رابع.

ويجلس في غرفة تقنية الفيديو محمد دسوقي، ويعاونه أحمد طارق موسى كحكم تقنية فيديو مساعد.

مباراة غزل المحلة أمام فاركو

حكم ساحة: هيثم عثمان.

حكم مساعد أول: محمد فاروق.

حكم مساعد ثان: أحمد كمال.

حكم رابع: أحمد حمدي.

حكم فيديو: وائل فرحان.

حكم فيديو مساعد: يارا عاطف.

مباراة بتروجيت أمام الإسماعيلي

حكم ساحة: محمود ناصف.

حكم مساعد أول: أحمد لطفي.

حكم مساعد ثان: عماد العقاد.

حكم رابع: حسن محمود.

حكم فيديو: طارق مجدي.

حكم فيديو مساعد:أحمد حامد فهيم.

مباراة المصري أمام زد

حكم ساحة: محمد غازي.

حكم مساعد أول: محمد سعيد شيكا.

حكم مساعد ثان: محمد أبو رحاب.

حكم رابع: أحمد ناصر.

حكم فيديو: عمرو الشناوي.

حكم فيديو مساعد: محمد أحمد الشناوي.