التعادل يحسم مواجهة مودرن سبورت والبنك الأهلي في كأس الرابطة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:15 م 18/12/2025 تعديل في 07:24 م
مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

مودرن سبورت يتعادل مع البنك الأهلي

تعادل فريق مودرن سبورت مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية.

مودرن سبورت يتعادل مع البنك الأهلي في كأس رابطة الأندية

وسجل غنام محمد هدف مودرن سبورت الأول في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

قبل أن يتمكن أحمد أمين أوفا من تعديل النتيجة للبنك الأهلي بالدقيقة 62، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

ويشارك كلا الفريقين في المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية، التي تضم إلى جانبهما فرق بيراميدز، بتروجيت، الجونة، الإسماعيلي ووادي دجلة.

مودرن سبورت البنك الأهلي كأس الرابطة

