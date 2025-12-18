واصل نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس الرابطة.

ويلعب الزمالك مع حرس الحدود مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة 2025-26، في لقاء يستضيفه استاد المقاولون العرب.

جلسة عبد الرؤوف

وعقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وتحدث المدير الفني عن بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران استعدادًا للمباراة المقبلة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل الفوز في لقاء حرس الحدود المقبل.

ومنح أحمد عبد الرؤوف تعليمات خاصة للاعبين تتعلق بأدوار كل لاعب في الملعب قبل انطلاق المران.

تخفيف الحمل البدني

وقرر عبد الرؤوف تخفيف الحمل البدني للاعبي، يأتي ذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المواجهة المقبلة أمام حرس الحدود، وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

جوانب خططية

وركز الجهاز الفني أيضًا على الجوانب الخططية، إذ قام بتقسيم الفريق لمجموعات من أجل خوض الفقرة الفنية، وحرص عبد الرؤوف على منح اللاعبين تعليمات لتنفيذها، وفي نهاية المران، خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.