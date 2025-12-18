المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 3
18:00
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

2 0
21:00
ميلان

ميلان

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

1 1
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
13:00
الإمارات

الإمارات

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

0 0
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ياسين مرعي يكشف.. فلسفة داخلية في الأهلي وكيف يستعد للمرحلة الحاسمة؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:07 م 18/12/2025
ياسين مرعي وزيزو - الأهلي

ياسين مرعي لاعب النادي الأهلي

كشف ياسين مرعي، لاعب النادي الأهلي، عن أهدافه خلال الفترة المقبلة، وأهمية بطولة كأس عاصمة مصر، في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد كأس الأمم الأفريقية.

ياسين مرعي عاد من مشاركته مع منتخب مصر الثاني في كأس العرب بقطر، حيث يستعد الأهلي لملاقاة سيراميكا كليوباترا، مساء غد الجمعة، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الرابطة.

مرحلة ما بعد كأس الأمم الأفريقية

وقال مرعي في تصريحات عبر موقع "الأهلي" الرسمي: "بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة مهمة للاعبين للمشاركة ‏بالمباريات بشكل أكبر، وتجهيز الجميع خلال فترة مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث ‏ينتظرنا جدولًا حافلًا بالمواجهات القوية بعد كأس الأمم وفترة مضغوطة للغاية، مما يستوجب تجهيز الجميع".

أضاف: "نتعامل مع كل البطولات بنفس القدر من الأهمية ونسعى دائمًا للفوز بكل الألقاب، خاصة وأن جماهير الأهلي اعتادت دائمًا على ‏الانتصارات، وهو ما يجعلنا نتسابق لتقديم أفضل ما لدينا".

رسالة لجماهير الأهلي

تابع: "الأهلي بمن حضر في أي مباراة، وجمهورنا لديه شغف وحماس وتشجيع ‏مستمر، مما يمثل دافعًا كبيرًا لنا، ولهذا نتدرب بقوة لنكون في أفضل مستوياتنا، ورسالتي لهم أن يستمروا في دعم الفريق ومساندتنا كما تعودنا منهم، ونتعهد بأن نقدم كل ما لدينا من أجل الفوز ‏بالبطولات وإسعادهم‏".

واصل: ‏"السوبر المصري لها مكانة كبيرة في نفسي، فهي أول ألقابي مع الأهلي وجاءت على حساب الزمالك ووسط حضور ‏جماهيري كبير وأجواء خاصة، وبالتأكيد هدفنا الفوز بكل البطولات كما تعودت الجماهير من الفريق بشكل عام، وقوام ‏الأهلي الحالي يساعد على المنافسة بقوة من أجل الفوز بالدوري والكأس وأفريقيا".‏

فلسفة داخلية

أشار مرعي: "‏جودة اللاعبين تساعد الجهاز الفني بشدة، يوجد أكثر من لاعب يؤدي في عدة مراكز، وذلك يعطي حلولًا عديدة ويعزز من فرص ‏المنافسة بين الجميع، وعلى الصعيد الشخصي أعمل دائمًا على التطور والتدرب بقوة والعمل على التواجد في حسابات الجهاز الفني ‏بشكل مستمر من خلال الالتزام بالتدريبات والاستشفاء، وهو أمر يسير عليه كل اللاعبين".

اختتم تصريحاته: "‏المنتخب الوطني يخوض منافسات قوية في كأس الأمم الأفريقية، نتمنى له التوفيق، البطولة مهمة للغاية وغائبة منذ سنوات ‏وتنتظرها الجماهير، وبالتأكيد كلنا نساند الجهاز الفني واللاعبين ونأمل في الفوز باللقب، في ظل وجود كوكبة من أفضل اللاعبين ‏والقادرين على تحقيق هذا الحلم".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية النادي الأهلي كأس عاصمة مصر ياسين مرعي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
نابولي

نابولي

2 0
ميلان

ميلان

86

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى فريق نابولي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg