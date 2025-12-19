يشهد اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

وتقام 3 مباريات أخرى في كأس رابطة الأندية، حيث يلعب غزل المحلة أمام فاركو، وبتروجيت ضد الإسماعيلي، والمصري أمام زد.

وتنطلق مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني، حيث يستضيف فالنسيا نظيره ريال مايوركا.

ويلاقي إنتر ميلان نظيره بولونيا، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وتفُتتح منافسات الجولة الأسبوع الخامس عشر، حيث يلعب بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

وإليكم أبرز مباريات اليوم

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة - فاركو - الساعة 5 مساءً - أون سبورت2

بتروجيت - الإسماعيلي - الساعة 5 مساءً - أون سبورتس1

المصري البورسعيدي - زد - الساعة 8 مساءً - أون سبورت2

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - الساعة 8 مساءً - أون سبورت1

الدوري الإسباني

فالنسيا - ريال مايوركا - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD3

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند - بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة 9:30 مساءً - MBC أكشن

السوبر الإيطالي

بولونيا - إنتر - الساعة 9 مساءً - ثمانية