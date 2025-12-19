المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مواعيد مباريات اليوم.. الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة.. وافتتاح الجولات بأوروبا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:44 ص 19/12/2025
جانب من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يشهد اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

وتقام 3 مباريات أخرى في كأس رابطة الأندية، حيث يلعب غزل المحلة أمام فاركو، وبتروجيت ضد الإسماعيلي، والمصري أمام زد.

وتنطلق مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني، حيث يستضيف فالنسيا نظيره ريال مايوركا.

ويلاقي إنتر ميلان نظيره بولونيا، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وتفُتتح منافسات الجولة الأسبوع الخامس عشر، حيث يلعب بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز مباريات اليوم

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة - فاركو - الساعة 5 مساءً - أون سبورت2

بتروجيت - الإسماعيلي - الساعة 5 مساءً - أون سبورتس1

المصري البورسعيدي - زد - الساعة 8 مساءً - أون سبورت2

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - الساعة 8 مساءً - أون سبورت1

الدوري الإسباني

فالنسيا - ريال مايوركا - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD3

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند - بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة 9:30 مساءً - MBC أكشن

السوبر الإيطالي

بولونيا - إنتر - الساعة 9 مساءً - ثمانية

 

فالنسيا الدوري الإسباني بوروسيا دورتموند مواعيد مباريات اليوم رابطة الأندية جدول مباريات اليوم مباريات اليوم الجمعة الأهلي سيراميكا كليوباترا

