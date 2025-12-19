سيكون الأهلي وسيراميكا كليوباترا على أعتاب انتصار تاريخي، عند المواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم، الجمعة، لحساب منافسات بطولة كأس رابطة الأندية "كأس عاصمة مصر".

ويواجه النادي الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

أول انتصار في البطولة

ويبحث رجال ييس توروب، المدير الفني للأهلي عن تحقيق الانتصار في مباراة اليوم، بعدما تلقى الفريق الهزيمة في الجولة الأولى أمام إنبي بهدف نظيف.

وحال تحقيق الأهلي الفوز في مباراة اليوم، فسيكون قد حقق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس رابطة الأندية منذ نشأتها، حيث لم يسبق للأحمر الفوز في جميع مبارياته بتلك المسابقة من قبل.

وسبق للأهلي خوض 9 مباريات في بطولة كأس الرابطة من قبل، تكبد خلالهم الهزيمة 5 مرات، وتعادل في 4، إلى جانب هزيمة اعتبارية في نسخة موسم 22-23، التي اعتذر عن عدم استكمالها وقتها.

أول انتصار أمام الأهلي

ويدخل رجال علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا المباراة، للبحث عن انتصار تاريخي أيضًا، يتمثل في تحقيق أول انتصار على الأهلي، في تاريخ مواجهات الفريقين.

وخاض سيراميكا كليوباترا 14 مواجهة سابقة أمام الأهلي، منهم 11 في بطولة الدوري الممتاز، و3 في كأس السوبر المصري، ولم يستطع الفريق خلال تلك المواجهات من تحقيق أي فوز.

ونجح الأهلي في الفوز على سيراميكا كليوباترا في 12 مباراة سابقة، منذ صعود الأخير للدوري الممتاز قبل 5 مواسم، فيما تعادل الفريقان مرتين فقط، وتظل خانة الانتصارات بالنسبة لسيراميكا كليوباترا عند العدد 0 أمام الأحمر حتى الآن.

سيراميكا كليوباترا البطل المفضل

وبدأت بطولة كأس رابطة الأندية في موسم 2021-2022، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة، فيما فاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية، حيث يعد هو الفريق المفضل للتتويج بتلك البطولة.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرين ناديًا تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

ويتواجد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر في الموسم الجاري، مع فرق طلائع الجيش، وإنبي، وفاركو، والمقاولون العرب، وغزل المحلة.

كما تضم المجموعة الثانية فرق، بيراميدز، والبنك الأهلي، والجونة، وبتروجت، ومودرن سبورت، ووادي دجلة، والإسماعيلي، فيما تضم المجموعة الثالثة فرق، الزمالك، وزد، والمصري، وحرس الحدود، وكهرباء الإسماعيلية، والاتحاد السكندري، وسموحة.