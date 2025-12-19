استقر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على تشكيل الأحمر الذي يخوض مباراة اليوم، أمام سيراميكا كليوباترا، لحساب منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواجه النادي الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وعلم "يلا كورة" أن ييس توروب استقر على الدفع بثنائية هجومية تضم محمد شريف، وطاهر محمد طاهر، بجانب حسين الشحات، ومحمد عبد الله كجناحيين في وسط الملعب.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: محمد شكري - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: حسين الشحات - أحمد نبيل كوكا - أحمد رضا - محمد عبد الله

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

وكان النادي الأهلي قد تلقى الهزيمة في أولى مبارياته بكأس عاصمة مصر في الموسم الجاري، أمام إنبي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب السلام.

ويبحث النادي الأهلي عن أول انتصار له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس رابطة الأندية منذ نشأتها، حيث سبق له خوض 9 مواجهات سابقة، تلقى الهزيمة في 5 منهم، وتعادل في 4 آخرين.