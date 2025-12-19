حقق فريق بتروجت فوزًا مثيرًا على ضيفه الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية مساء الجمعة 19 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

أحداث المباراة

انطلق الشوط الأول بتنافس شديد بين الفريقين، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح بتروجت في الدقيقة 33، سجلها أدهم حامد بنجاح، ليمنح فريقه التقدم.

استمرت محاولات الإسماعيلي للوصول للتعادل، إلا أن تقنية الفيديو ألغت هدفًا سجله الفريق في الدقيقة 89 بداعي التسلل.

في الشوط الثاني، ألغيت أيضًا فرصة تسجيل هدف آخر لبتروجت بعد ركلة متقنة للنجم النيجيري رشيد أحمد، بداعي التسلل.

انتهت المباراة بفوز بتروجت الذي حافظ على سجله المثالي بعد الفوز على وادي دجلة في الجولة الأولى، بينما استمر الإسماعيلي في البحث عن توازنه بعد الخسارة في البداية أمام الجونة.

وتضم المجموعة الأولى كلًا من الأهلي، المقاولون العرب، غزل المحلة، فاركو، سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، وإنبي.

للاطلاع عىل جدول ترتيب مجموعات كأس رابطة الأندية، اضغط هنا.