كلام فى الكورة
كأس رابطة الأندية.. غزل المحلة 0-0 فاركو.. بتروجت 0-0 الإسماعيلي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:41 م 19/12/2025 تعديل في 05:00 م
الإسماعيلي وحرس الحدود

تغطية مباشرة لمباراتي كأس الرابطة

يقدم موقع يلا كورة تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، والتي تشهد اليوم مواجهتين مرتقبتين تجمعان بين غزل المحلة وفاركو، وبتروجت أمام الإسماعيلي.

وتضم المجموعة الأولى كلًا من الأهلي، المقاولون العرب، غزل المحلة، فاركو، سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، وإنبي.

يستضيف فريق غزل المحلة نظيره فاركو في الخامسة مساء اليوم الجمعة 19 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025/2026.

ويدخل فاركو اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى، بينما تمثل مواجهة اليوم الظهور الأول لغزل المحلة في مشواره بالبطولة.

وفي اللقاء الثاني، يحل فريق الإسماعيلي ضيفًا على بتروجت في الخامسة مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية.

ويسعى بتروجت لمواصلة انطلاقته القوية في البطولة، بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الأولى على وادي دجلة بنتيجة 2-1، مستفيدًا من المعنويات المرتفعة للاعبيه، إضافة إلى استعادة خدمات الثنائي حامد حمدان وهادي رياض عقب عودتهما من المشاركة مع منتخبي فلسطين ومصر في البطولة العربية.

في المقابل، يأمل الإسماعيلي في تحقيق نتيجة إيجابية تعيد التوازن للفريق، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الجونة بنتيجة 1-3، في بداية مشواره بالبطولة.

غزل المحلة × فاركو

1: انطلقت المباراة.

بتروجت × الإسماعيلي

1: انطلقت المباراة.

غزل المحلة الإسماعيلي كأس رابطة الأندية فاركو بتروجت

