تشكيل الأهلي أمام سيراميكا في كأس الرابطة.. شريف وجراديشار يقودان الهجوم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:43 م 19/12/2025
فريق الأهلي

فريق الأهلي

أعلن المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وجاء تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: محمد شكري، أشرف داري، أحمد رمضان، عمر كمال

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف، جراديشار، محمد عبد الله

ويبحث الأهلي عن فوزه الأول في تاريخ بطولة كاس الرابطة، حيث لم يحقق أي انتصار في النسخ السابقة.

وكان الأهلي قد خسر مباراته الأولى ضد إنبي بهدف دون رد، بينما سقط سيراميكا في فخ الهزيمة أيضًا على يد طلائع الجيش، بثنائية نظيفة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي تشكيل الأهلي مباراة الأهلي وسيراميكا

